Donnez votre sang à Nice et partez en Italie!

Que diriez vous de partir pour l'Italie ? Toute la semaine les maisons du don du sang de la région Sud vous proposent de partir pour des pays étrangers... bien sûr c'est au sens figuré... il s'agit plutôt des ambiances de pays étrangers pour inciter aux dons du sang. Le but bien sûr c'est de lutter contre la baisse des réserves de sang, une baisse traditionnellement encore plus marquée au printemps.

Un peu d'Italie à la maison du don © Radio France - Alexandre Mottot

Il manque des donneurs dans la région PACA

Dans la région une poche de sang sur deux vient des autres régions, la PACA n'est pas autosuffisante en don de sang. Alors les EFS les Etablissements Français du Sang lancent une campagne pour trouver des donneurs réguliers.

Endrea, chargée de l'accueil dans la maison de don du sang à Nice nous l'explique, pour donner son sang il suffit de prendre rendez-vous, se munir d'une pièce identité. Il faudra alors remplir un questionnaire avant une entrevue avec un médecin. Le don ne dure qu'une quinzaine de minutes sauf dans le cas d'un don de plasma qui prend un peu plus de temps.

Clément et Paul deux amis venus faire des dons de sang © Radio France - Alexandre Mottot

A l'issue du don, traditionnellement une collation va permettre au donneur de récupérer rapidement, parallèlement le donneur fait l'objet d'une observation pendant une vingtaine de minutes, histoire d'être certain que tout va bien. Cette année, au menu de la collation, une burrata italienne et un tiramisu généreusement octroyé par un traiteur du quartier.

Il existe par contre des contre-indications aux dons du sang. Par exemple il faut attendre plusieurs semaines après un tatouage et 24 heures après une visite chez le dentiste.

L'italie s'invite à la maison du don © Radio France - Alexandre Mottot

Dans les maisons du don, vous pouvez donner votre votre sang, mais aussi votre plasma ou vos plaquettes. les trois sont importants pour sauver des vies.

"Un don du sang sauve trois vies" Endrea chargée de la promotion du don du sang

Clément un jeune niçois vient très régulièrement pour donner son sang. Cette fois il a su convaincre Paul son meilleur ami. Avec un petit texto le matin même, voici Paul qui franchit pour la 1ère fois le seuil de la porte de la maison du don, une satisfaction personnelle plus qu'une fierté pour chacun d'eux.

Pour rappel il est possible de faire un don du sang toutes les 4 semaines.

La mobilisation pour "italianiser" la maison du don

Le personnel et parmi eux Agnès l'infirmière ou Pauline à l'accueil ont apporté des éléments de décors, des drapeaux, des posters pour faire penser à l'Italie. Une atmosphère qui se prolonge même avec une play-liste aux accents de la Péninsule. Un traiteur du quartier a fait les dons de nourriture Buratta et "estathé", un icetea italien très prisé des amateurs. Enfin une association de passionnés a prêté un vespa, histoire d'achever le tableau. Les membres de ce club n'excluent pas de venir collectivement faire un don.

décoration italienne à la maison du don du sang à nice © Radio France - Alexandre Mottot

Fidéliser les donneurs

Au printemps le nombre de dons marque le pas, alors il faut attirer des nouveaux donneurs et surtout leur donner envie de revenir. Faire croire aux donneurs qu'ils voyagent en Italie, ça ressemble à du marketing avec une note sympathique, mais c'est pour la bonne cause. Endrea chargée de la promotion du don à l'EFS de Nice insiste sur la qualité et la convivialité de l'accueil des donneurs afin de les inciter à revenir et fidéliser leurs venues.

Chaque campagne porte ses fruits, les dons augmentent légèrement. malheureusement les besoins sont en continu et les EFS préfèrent de pas s'adapter à des périodes fastes qui succèderaient à des périodes creuses. Les produits sanguins sont périssables, et les plaquettes se gardent entre 5 et 7 jours et les globules rouges une quarantaine de jours