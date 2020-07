La fréquentation des collectes de dons du sang est insuffisante en Haute Savoie et Savoie

donnez votre sang et soyez rassurés, en période de covid votre sécurité est assurée - message de l'EFS

La fréquentation des collectes de sang chutent de façon significative depuis 15 jours. L’EFS invite les donneurs à poursuivre leur mobilisation tout au long de l’été. Dès à présent, les futurs donneurs ainsi que les donneurs qui ont fait un don il y a plus de 8 semaines sont attendus dans les Maisons du don et sur l’ensemble des collectes organisées chaque jour dans le département.

Le protocole spécial covid

Parce que la sécurité des donneurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes les mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous. Mais les responsables indiquent que "même masqué, le personnel de l’EFS et les bénévoles toujours mobilisés, ont à coeur d’accueillir les donneurs dans les meilleures conditions et de conserver l’ambiance chaleureuse des collectes. Le plaisir de recevoir – et de donner- se lit aussi dans les yeux ! "

Laurence Delcroix de l'établissement français du sang Copier

Les collectes de sang de la Haute Savoie

Maison du Don : Annecy, 2 chemin des Croiselets - 74370 Epagny-Metz-Tessy . Parking donneur à disposition

Horaires d’ouverture Lundi : 8h - 19h Mardi, mercredi, vendredi : 8h - 13h Jeudi : 14h - 19h Samedi : 8h à 12h

Don de sang avec et sans RDV Don de plasma uniquement sur RDV.

Maison du Don : Annemasse, 1 route de Taninges - 74100 Annemasse . Parking donneur à disposition

Horaires d’ouverture Lundi : 8h30-13h30 Mardi & Jeudi : 12h30 - 18h Don de sang avec et sans RD

Les collectes mobiles

Les prochaines collectes mobiles - EFS

Les collectes de sang en Savoie

Maison du don : Chambéry, 502 Faubourg Mâché. Du lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-13H. Jeudi : 8H30-13H ET 16H30-19H. Samedi, 8H30-12H

Les collectes mobiles de Savoie cet été © Radio France - Anabelle Gallotti

Pour rappel : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France.

1 400 dons de sang nécessaires sur notre région. Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes 42 jours pour les globules rouges