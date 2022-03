Dons aux Ukrainiens : un nouveau lieu pour stocker et envoyer les colis des Sarthois

Comment sont envoyés les dons des Sarthois aux Ukrainiens ? En Sarthe comme dans toute la France, la Protection civile coordonne l'acheminement des colis. Elle s'est installée, ce 7 mars, dans d'anciens locaux d'usine à Changé. Un dispositif très attendu, qui permettra de soulager les mairies et les associations, parfois surchargées par les dons.

Le lieu de stockage sera ouvert dès le 8 mars

C'est un ancien réfectoire de 110 mètres carrés, autrefois utilisé par l'entreprise de rillettes et de charcuterie Bordeau Chesnel. C'est là que seront empilés les dons des Sarthois récoltés par les communes et les associations, sous la houlette de l'Association des maires. Un lieu attendu avec impatience. "On a arrêté de compter tellement il y a eu d'appels", explique Davy Pourtout, le président de la Protection civile en Sarthe. "La semaine dernière j'ai commencé à traiter les mails dès 6 heures et demie du matin. A partir de huit heures, c'était le début des appels des communes. Là, c'était non-stop jusqu'à midi."

La principale salle de stockage pour les colis, à Changé. Au besoin , d'autres salles de cette ancienne usine pourraient être mises à disposition dans les prochaines semaines. © Radio France - Solène Gardré

La ville de Changé, à 15 minutes en voiture du Mans, a proposé ces anciens locaux d'usine libérés le 1er mars dernier. "Il a fallu être réactif, la Protection civile avait vite besoin d'un espace de stockage", souligne Serge Graffin, adjoint à la mairie de Changé. Il n'y a eu que quelques jours entre la visite des locaux par l'association et la signature de la convention, le 7 mars, pour leur mise à disposition. "La durée initiale est de trois mois", précise Serge Graffin.

La liste de dons pour l'Ukraine, mise à jour le 4 mars. Il ne faut désormais plus donner de vêtements, déjà largement envoyés et jugés trop encombrants dans les camions.

Chaque jour, une dizaine de bénévoles vont trier les dons. Une organisation qui va sûrement évoluer. "On ne sait pas quel volume de dons on va recevoir", explique la secrétaire générale de la Protection civile en Sarthe, Laurianne Tourneur. "Et le deuxième paramètre inconnu, c'est le temps de l'opération. Est-ce qu'on part sur deux semaines, trois semaines, trois mois?" Les dons sont ensuite envoyés à Strasbourg. De là, ils partent en camion jusqu'en Pologne. Deux convois sont prévus cette semaine.

Pour déposer des dons, il faut cependant toujours se tourner vers les mairies ou les associations référentes. Le centre de Changé s'assure lui de la coordination. La liste de dons est à consulter régulièrement car elle est constamment remise à jour. Vendredi 4 février, la Protection civile a enlevé les vêtements, déjà très donnés et jugés trop encombrants dans les camions.