Dons de sang : les stocks sont insuffisants, l'EFS appelle à une mobilisation

L'Etablissement français du sang (EFS) lance un appel aux donneurs : en cette fin octobre, en pleines vacances de la Toussaint, les réserves de sang sont basses. Pour renouveler les stocks, plusieurs collectes sont donc organisées cette semaine dans les Landes.

"Le week-end dernier, on a gagné une heure en plus, alors utilisez-là pour aller donner votre sang !" C'est en substance le message de l'Etablissement français du sang (EFS), qui lance un appel aux donneurs, réguliers ou nouveaux, ce lundi.

Parce que donner son sang, "ça prend justement moins d'une heure - dont dix minutes de prélèvement -, et qu'en ce moment, avec les vacances, les réserves sont basses", explique Bruno Chancerel, médecin responsable des prélèvements à l'EFS dans les Landes.

"Ces réserves ne suffisent pas"

Dans les Landes, les besoins sont de 400 poches par semaine, selon ce médecin. Aujourd'hui, au niveau national, les réserves sont à 11 jours, "*_alors qu'il faudrait être à 14 jours pour être sereins.* Les dons de sang servent au quotidien à soigner les leucémies et sont aussi utilisés en cas d'hémorragie. Mais_ s'il y a une catastrophe, et des besoins en grandes quantités, comme un attentat, ces réserves ne vont pas suffire", poursuit Bruno Chancerel. D'autant que les dons de sang au mois de novembre sont généralement moindres, à cause des jours fériés.

L'EFS organise donc pendant toute cette semaine des collectes dans plusieurs points du département. Après Pomarez et Tarnos ce lundi, des collectes sont organisées cette semaine, et notamment à Geaune et Saint-Martin-de-Seignanx ce mardi.

Calendrier :

- Mardi : Saint-Martin-de-Seignanx : salle Camiade, 15h-19h

- Mardi : Geaune : salle des fêtes, 15h30-19h

- Jeudi et vendredi : Grenade : salle des fêtes, 16h-19h