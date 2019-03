Dons en hausse dans les Landes pour le Téléthon 2018

Une générosité plus grande dans les Landes pour le Téléthon 2018 par rapport à l'édition 2017.

Département Landes, France

Les chiffres officiels et définitifs du Téléthon 2018 sont tombés et dans les Landes, les dons sont en hausse. Au total, la cagnotte landaise de l'édition 2018 s'élève à 313 621 euros, contre 296 400 euros récoltés en 2017. Soit une hausse de près de 6%.

Bonne performance malgré un contexte difficile

Dans le détail, l'antenne dacquoise du Téléthon a récolté 190 920 euros. Pour l'antenne montoise, les dons ont atteint les 122 701 euros. Dans les Landes, il n'y a pas eu d'impact négatif du mouvement des gilets jaunes. "On est drôlement content, cette hausse des dons, c'est une très bonne nouvelle. Dans le département, on n'a pas été embêté par le mouvement des gilets jaunes. On avait peur d'être bloqué dans nos tournées, mais tout s'est bien passé", résume Marie-Josée Dupouy, coordinatrice sud-Landes du Téléthon.

Baisse des dons au niveau national

En revanche, au niveau national, les chiffres du Téléthon 2018 sont en baisse : 3.3 millions d'euros en moins par rapport à l'édition 2017. Au total, 85 844 117 euros ont été récoltés dans le pays. Rendez-vous les 6 et 7 décembre prochain pour la 33ème édition du Téléthon.