Dons : moins d'argent, mais plus d'engagement dans le Gard

Et si la situation pouvait se résumer ainsi : les Français donnent moins mais s'engagent plus ? "C'est fort probable que l'on puisse faire ce cheminement-là", souligne Alain Maïo. Le délégué d'Action contre la faim était l'invité de France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin, au moment où une enquête réalisée par Odoxa pour l'Observatoire de la générosité montre que l'enveloppe des dons fait par les Français est moins importante, cette année qu'en 2020. "La générosité se manifeste par différents biais, relève Alain Maïo. Peut-être que la fragilité du monde appelle à une volonté de chacun d'entre nous de pouvoir aider."

Dans le Gard, Action contre la faim a prévu de mener une opération de sensibilisation, ce dimanche, à Alès, dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation. L'objectif sera de mettre en avant l'importance du consommer local. "Nous allons insister sur la notion de circuits-courts, pour favoriser les producteurs locaux et manger plus sainement, ce qui n'est pas toujours forcément plus cher", note le délégué d'Action contre la faim dans le Gard.

Dans ce cadre-là, donc, l'association et ses bénévoles seront à Alès, sur le parvis du théâtre du Cratère, de 10h à 16h.