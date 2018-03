Depuis 3 ans, l'ancien hôtel du village a été transformé en résidence pour retraités. Six personnes âgées y habitent, chacune dans son appartement, tout en disposant de pièces commune pour favoriser la convivialité et éviter l'isolement. Une belle alternative à la maison de retraite.

Donzacq, France

Cela s'appelle un "domicile regroupé". A Donzacq, petite commune de Chalosse de 489 habitants, un ancien hôtel, au centre du bourg, a été transformé en résidence pour seniors. Depuis 3 ans, 6 personnes âgées (de 60 à 97 ans) vivent au "Grand Pavillon ". Chacune dispose de son propre logement, studio ou T2 .

Le bâtiment est un ancien hôtel, situé en plein centre du bourg

Des espaces communs pour se retrouver

A l'intérieur, tout ce qu'il faut pour être autonome : cuisine, salle de bain, chambre... Le tout, évidemment, adapté à des personnes âgées (douche italienne sans rebord à enjamber, largeur des portes adaptées au passage d'un fauteuil roulant...). En plus de ces appartement, la résidence comprend des espaces partagés : un salon, une terrasse, et un grand jardin, où les locataires peuvent passer du temps ensemble, jouer au carte, ou simplement discuter, afin d'éviter l'isolement et maintenir du lien social. Le tout pour un loyer modéré : 176 euros pour le studio, 292 pour le T2.

Le seul exemple dans les Landes

Le projet a été porté par la communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys et l'association SOLIHA Landes (Solidaires pour l'Habitat). En partant d'un constat simple : beaucoup de retraités en milieu rural occupent aujourd'hui des logements trop grands pour eux, mal adaptés, et à l'écart des centres-bourgs. Pour promouvoir ce concept de "domicile regroupé", SOLIHA vient de publier une bande-dessinée, intitulée "L'emménagement", qui raconte des moments de vies au sein d'une résidence de ce type. Pour l'écrire, les auteurs se sont inspirés du vécu et de l'expérience des habitants du Grand Pavillon de Donzacq.

La BD raconte la vie des résidents du Grand Pavillon © Radio France

Le Grand Pavillon est le seul habitat de ce type dans les Landes, mais 6 autres sont actuellement en projet (à Mimizan, Saint-Geours-de-Maremne, ou Orx par exemple) !