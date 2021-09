Dopage, harcèlement sexuel : la cycliste du Blanc Marion Sicot publie "un livre thérapie"

"Harcelée, dopée mais de retour". Le titre du livre de Marion Sicot, qui paraîtra vendredi 10 septembre, en dit long sur la détermination de l'ancienne cycliste professionnelle. Elle revient sur les deux dernières années difficiles et particulières. "C'est un livre thérapie pour dire ce qui s'est passé et ces années de souffrance. Je veux m'en servir comme une renaissance, comme une deuxième vie. C'est le message que j'ai envie de faire passer", explique la cycliste de 29 ans, invitée de France Bleu Berry.

ÉCOUTEZ - Le témoignage de Marion Sicot, cycliste originaire du Blanc qui publie un livre Copier

Une reconstruction par le sport et avec ses proches

Suspendue pour dopage pendant deux ans après un contrôle positif à l'EPO en juin 2019 lors des championnats de France, elle avait ensuite révélé s'être dopée en raison du harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part de son ancien directeur sportif. Marion Sicot décrivait l'emprise de Marc Bracke sur elle, lui demandant des photos en sous-vêtements officiellement pour contrôler son poids. Depuis juin 2021, Marc Bracke est suspendu de toutes fonctions pour trois ans.

Ces épreuves, Marion Sicot les raconte dans son livre. Elle y décrit la force procurée par son entourage. Elle évoque sa rencontre avec Quentin Bigot, suspendu pendant deux ans pour dopage et revenu au meilleur niveau au point de décrocher une médaille d'argent aux championnats du monde en lancer de marteau.

Marion Sicot ne manque pas de projets. Dimanche 15 août, elle a bouclé son premier Ironman en terminant deuxième de l'EmbrunMan. "C'est une course qui me faisait rêver. Je me suis vraiment entraîné dur pendant deux ans, à raison de 25 à 40 heures par semaine. C'était le gros objectif et j'ai réussi en terminant deuxième, c'était inespéré pour une première fois", réagit la cycliste au micro de France Bleu Berry. Elle vise désormais le record du monde du plus grand dénivelé positif en 24 heures à vélo. "Actuellement, c'est 14 624 mètres et moi je suis sur un tableau de marche de 16 000 mètres", souligne Marion Sicot, qui tentera de battre ce record les 18 et 19 septembre.