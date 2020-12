Dordogne : Stéphane Bern accuse Germinal Peiro de "clientélisme" sur Beynac

Le hâche de guerre est loin d'être enterré sur le dossier de Beynac, même si la justice a ordonné l'annulation du projet de déviation et la destruction de ce qui a déjà été construit. Stéphane Bern, opposé au projet de déviation, invité dans l'émission les Grandes Gueules sur RMC ce jeudi 10 décembre, s'en est pris à Germinal Peiro. L'ancien animateur accuse le président du conseil départemental de "clientélisme".

Stéphane Bern déclare sur RMC : "je suis venu à cette affaire en Dordogne car ce sont les maires qui me disent, si on ne le soutient pas, il nous enlève nos subventions, mais c'est du clientélisme" et ajoute "la vallée de la Dordogne a été détruite par Germinal Peiro, il dépense toujours l'argent du contribuable et du département pour faire une feuille de chou pour dire qu'il faut maintenir les travaux alors qu'il a été chaque fois débouté"