Dordogne : 1 300 arbres distribués aux jeunes parents du département

Si vous êtes tout jeunes parents, vous vous êtes sûrement mis au jardinage ce week-end. Ce samedi avait lieu la deuxième opération d'"une naissance, un arbre" organisée par le conseil départemental. Les familles ayant eu un enfant au cours de l'année 2020 étaient invitées à récupérer un arbre.

Une sensibilisation à la biodiversité

Cette année, 2 948 coupons-réponses ont été envoyés aux familles concernées. 1 354 jeunes parents ont répondu. Plusieurs essences leur étaient proposées parmi des forestiers, des fruitiers et des mellifères. Ils ont pu récupérer leur arbre ce samedi entre 9h et 13h dans 8 collèges du département et au Pôle Paysage et Espace vert du département à Couloumiex-Chamiers. En plus du plant, les familles ont reçu un livret et quelques conseils pour jardiner tout en respectant l'environnement.

C'est la deuxième année que le département organise cette opération. Elle se veut symbolique mais aussi une sensibilisation à la biodiversité. Le département alloue 40 000 euros chaque année pour financer "une naissance, un arbre".

C'est la deuxième année que le département organise cette opération © Radio France - France Bleu Périgord