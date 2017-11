Dordogne : 1 500 km à vélo pour offrir une entrée dans un parc d'attraction à des enfants défavorisés

Quatre bénévoles du Secours populaire dont Mickaël, un handicapé de 34 ans parcourent 1 500 km à vélo pour offrir des tickets d'entrée dans un parc d'attraction à des enfants défavorisés. Ces cyclistes amateurs passent en Dordogne, à Périgueux, Bergerac et Belvès.

Ils en sont au premier tiers de leur voyage. Quatre bénévoles du Secours populaire se sont lancés un pari fou. Parcourir 1 500 km pour récolter des fonds pour offrir une journée de rêve pour des enfants défavorisés : une journée au parc d'attraction. Le projet a été initié par Mickaël, handicapé de 34 ans et passionné de vélo. Il a embarqué avec lui trois autres bénévoles : Eric, Thierry et Jean-Louis, un retraité.

70 km par jour à 20 km/h en moyenne

Un sacré pari sportif. Le petit groupe, originaire de Chatres (Indre) est parti le 28 octobre. Ce dimanche, ils sont arrivés en Dordogne et passeront trois jours entre Périgueux, Bergerac et Belvès. Ils s'arrêtent tous les jours dans un centre du Secours populaire. Ce mercredi, ils feront Bergerac-Belvès et partiront de Belvès pour Gourdon, ce jeudi 9.

Ils se sont entraînés pendant un an et demi. Jean-Louis, retraité de 63 ans et Michaël, en tricycle couché, ont même gravi le Mont Ventoux pour se faire les jambes. Pour l'instant, ils n'ont eu aucun problème technique mais un peu d'encouragement est le bienvenu. Vous pouvez aller rouler avec eux. Pour suivre leur aventure, ça se passe sur leur page facebook Vélo tour solidaire.

Le trajet du groupe le mercredi 8 novembre entre Bergerac et Belvès. © Radio France - Vélo Tour Solidaire

Pour donner un peu d'argent, vous pouvez contacter le Secours populaire de Dordogne ou celui de l'Indre.