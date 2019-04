Dordogne : 100% des Périgourdins devraient être reliés à la fibre d'ici 2025

Dordogne, France

La fibre arrivera devant la maison de chaque Périgourdin et devant chaque entreprise du Périgord d'ici 2025.

Vendredi, le conseil départemental a voté une accélération radicale du calendrier. En clair, le chantier de déploiement de la fibre qui devait s'achever en 2029, s'achèvera cinq ans plus tôt en 2025. Un réseau 100% public, 100% fibre. Pour aller plus vite, il faudra fusionner les phases 2 et 3 qui coûteront au total 274 millions d'euros financés à hauteur de 174 millions par un emprunt.

Le département lui va doubler sa participation pendant quatre ans à hauteur de 10 millions d'euros chaque année tout comme la région. Les EPCI seront aussi sollicités en attendant de savoir également si l'Etat voudra participer.

Le but, c'est donc que chaque périgourdin puisse accéder à la fibre d'ici 2025. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la phase 1 s'achève en ce moment. La phase 1, c'était la montée en débit, grâce au fibrage des centres bourgs. Les travaux sont quasi terminés. Depuis cette année place au déploiement de la FTTH, en anglais, Fibre To The Home.

Offres rejetées pour Orange et SFR

Autrement dit la fibre jusqu'au pas de votre porte. 60% des habitations du Périgord devraient être couvertes d'ici deux ans. Les 40% restants devaient au départ être reliées à la fibre d'ici 2029, mais il y a urgence estime le département.

Alors il va fusionner les phases 2 et 3 pour couvrir 100% des habitations et des entreprises du Périgord d'ici cinq ans. Même si vous habitez le plus reculé des hameaux. Pour cela, les élus ont choisi un réseau 100% public et rejeté les offres formulées par Orange ou SFR.

Le futur réseau aura en plus l'avantage d'être loué à ces opérateurs ce qui permettra de financer l'emprunt et à terme de gagner de l'argent. Car il faudra emprunter lourdement pour financier ces équipement, 174 millions d'euros en attendant de savoir si l'Etat mettra aussi la main à la poche.

A noter que d'ici deux ans, 20 pylônes de téléphonie mobile vont être déployés dans les zones blanches du Périgord. D'autres suivront d'ici 2024.