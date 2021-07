Covid en Dordogne : 12 adolescents du centre de loisirs de Chancelade doivent rester à la maison

Un animateur du centre de loisirs de Chancelade a été diagnostiqué positif au covid lundi soir 26 juillet. Il reste à l'isolement pendant 10 jours, jusqu'au 5 août, fait savoir le Grand Périgueux qui gère le centre de loisirs.

Les 12 adolescents dont il avait la charge ne sont plus accueillis au centre de loisirs. En quarantaine, à priori jusqu'au 30 juillet, soit la fin de la semaine. Les noms de la directrice du centre, du second animateur et des 12 enfants ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie. Les personnes seront donc contactées rapidement.

Le centre de loisirs ferme annuellement l'été, du 2 au 13 août.