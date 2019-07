Dordogne : 12 communes reconnues en état de catastrophe naturelle après des glissements de terrain

Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour 12 communes de Dordogne suite aux glissements de terrain intervenus entre octobre et décembre 2018 dans l'Est du département. Les victimes ont dix jours pour contacter leur assurance pour se faire indemniser.

La sécheresse et la réhydratation des sols sont à l'origine de ces glissements de terrain

24000 Périgueux, France

Le journal officiel a publié hier un arrêté ministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 12 communes du département de la Dordogne. Cela fait suite à des mouvements de terrains qui se sont produits dans l'Est du département entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018. Ces glissements de terrains sont consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle :

Badefols-d'Ans

Beauregard-de-Terrasson

Châtre

Les Coteaux Périgourdins

Ladornac

La Feuillade

Pazayac

Soudat

Teillots

Terrasson-Lavilledieu

Teyjat

Villac

A compter de la date de la parution au Journal Officiel ( 17 juillet), les victimes dispose d'un délai de 10 jours pour faire parvenir à leur compagnie d'assurances une estimation de leurs dégâts pour être indemnisés.