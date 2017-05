Dordogne : 1200 chats sauvages stérilisés et tatoués chaque année

Depuis janvier, la SPA et l'association SOS chats libres capturent les chats errants pour les stériliser et les tatouer pour éviter leur multiplication au printemps, période de reproduction. Chaque année, ils en récupèrent 1 200 en Dordogne avant de les relâcher

Tous les ans, c'est le même manège. De janvier à mai, les associations de défense des animaux, la SPA et SOS chats libres lancent des campagne de stérilisation pour les chats errants. L'année dernière, ils ont capturé en Dordogne plus de 1200 chats qu'ils ont fait stériliser et tatouer chez le vétérinaire. Le but de l'opération, éviter que les chats ne se multiplient trop vite mais ils auraient besoin que les propriétaires prennent conscience. "Entre ceux qui ne les stérilisent pas et ceux qui les abandonnent, il y a trop de chats dans les rues", se désespère Christine Barbé, une bénévole de SOS chats libres. Et à chaque opération, c'est l'association qui doit payer le vétérinaire.

"Tous les ans on lance le même message et chaque année ça recommence, les gens ne comprennent pas il faut faire stériliser les chats sinon ils se reproduisent trop vite. Une chatte peut avoir 3 portées par an." - Christine Barbé, bénévole chez SOS chats libres

Pour les capturer, ce n'est pas évident. Christine peut passer plus de deux heures cachée dans les fourrées à attendre que le chat mordent à l'appât. Les chats sont attirés par des pâtés au thon mais "sont très rusés", rit Christine. A force, ils connaissent les pièges et il faut trouver des stratégies pour les faire venir comme se cacher sous des parapluies.

La cage piège fait maison par l'association © Radio France - Caroline Pomès

200 chatons à adopter

"Les gens ne se rendent pas compte que prendre un animal de compagnie, ce n'est pas acheter un objet", explique Eric Montillet, vétérinaire de la clinique Victor Hugo à Périgueux. En ce moment, il a quatre chats errants à stériliser tous les jours. Il suffirait juste que les gens prennent leurs responsabilités : vacciner un chat ça coûte environ 100 euros et il faut compter 50 euros de plus pour le tatouer. C'est d'ailleurs obligatoire depuis 2012.

Conséquence, chaque année, c'est la même chose, les associations récupèrent des chatons abandonnés. Christine pense que d'ici juin, son association aura 200 chatons à adopter.