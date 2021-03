Dordogne : 14.000 foyers retrouvent internet après une panne géante

Ce vendredi 26 mars, 14.000 foyers ont été privés d'internet à cause de la rupture d'un câble. La connexion est rétablie mais les travaux de réparation vont prendre du temps.

14.000 foyers ont été privés de connexion internet à cause d'une rupture de câble. Photo d'illustration

L'accès à internet a été difficile dans le Périgord ce weekend du 27/28 mars dernier. Ce vendredi 26, 14.000 foyers ont été privés de connexion. En cause, la rupture d'un câble de fibre optique entre Thenon et Terrasson selon l'opérateur Orange. Une dérivation du réseau a pu être organisée samedi pour un retour à la normale. Les travaux pour le rétablissement du câble vont prendre plus de temps