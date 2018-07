Clairvivre, Salagnac, France

Ils sont arrivés en mars dernier en provenance du Tchad. 35 réfugiés sont logés depuis quatre mois à la cité Clairvivre de Salagnac dans l'est du département. Arrivés légalement en France ils font partie d'un programme d'intégration en lien avec le Haut commissariat aux réfugiés. Objectif : 10.000 demandeurs d'asile accueillis d'ici 2019. A Clairvivre, six familles issues de camps de réfugiés ont été prises en charge.

Relogés dans la région

Après quatre mois, c'est l'heure du départ. Tous vont être relogés dans différentes communes de la région. Trois familles à Nontron, une autre à Thiviers mais aussi à Lanouaille et en Haute-Vienne. Certains craignent cependant ce changement. Monssour et sa famille vont aménager dans un HLM à Nontron : "J’appréhende de vivre seul avec ma famille dans cette commune. A Clairvivre on est pris en charge. Là bas, j'ai peur d'être loin de tout, d'être isolé."

Objectif : s'installer dans une grande ville

Parmi les 35 demandeurs d'asile, beaucoup n'imaginent par leur futur en Dordogne. Difficile d'y trouver du travail et de s’intégrer. La majorité d'entre eux a pour objectif de s'installer dans une grande ville comme Bordeaux, Lyon ou Paris. Un souhait compréhensible pour Jean-François Amadou, le directeur de l'Etablissement public départemental Clairvivre."Ils nous sont très reconnaissants de les accueillir mais ils préfèrent être prêts d'un réseau, d'une communauté de compatriotes déjà établie en France, c'est humain, il faut le comprendre."

D'ici neuf mois, tous ces réfugies d’Afrique subsaharienne seront autonomes. Ils auront un permis de séjour de 10 ans et le choix de s'installer ou non en Dordogne.