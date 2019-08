Dordogne : 16 postes de médecins vacants dans le département

Bergerac, France

C'est une nouvelle étude, publiée par l'hebdomadaire du Point, qui décrit une fois de plus, la situation critique dans les urgences, alors que plusieurs centres sont en grève depuis plus de six mois.

Dans plusieurs départements, des postes de médecin urgentiste sont vacants. C'est le cas notamment de la Dordogne, qui comptabilise 16 postes vacants de médecins urgentistes. Selon les données recueillis, il y aurait donc 7 postes vacants au centre hospitalier de Périgueux, 7 également à Bergerac et 2 à l'hôpital Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda.

Au niveau national, il manque 800 médecins urgentistes titulaires dans les urgences. L'hebdomadaire souligne d'ailleurs les conséquences rencontrées par le personnel hospitalier, au quotidien : surcharge de travail, plus de délais d'attente pour les patients et une prise en charge parfois, sur le fil du rasoir....

Les postes vacants sont occupés non pas par des titulaires mais des intérimaires

Mais ce n'est pas parce que ces postes sont affichés vacants qu'ils ne sont pas occupés par des médecins. Pour assurer l'accueil des patients, les hôpitaux font donc appel à des médecins intérimaires, surnommés les "mercenaires", qui occupent ces postes. C'est notamment le cas au centre hospitalier Samuel Pozzi, à Bergerac. Ces médecins urgentistes, français et parfois étrangers, sont diplômés, qualifiés et tout à fait aptes à recevoir les patients, mais ils ne sont pas rattachés à l'établissement. Pour 24 heures de garde, leur rémunération peut monter jusqu'à plus de 1.000 euros ! En soi, quasiment le salaire d'un aide-soignant.

Des sommes astronomiques pour Pascale Slagmolène, élue UNSA à l'hôpital de Bergerac. Selon elle, l'hôpital a consacré 1,4 millions d'euros en 2018 pour faire appel à ces médecins intérimaires.

"Avec cet argent, nous pourrions obtenir des postes d'infirmiers ou d'aides-soignants afin de mieux prendre en charge les patients. D'autant plus que le fait d'avoir des intérimaires est une charge de travail pour le personnel non-médical car ces médecins ont moins l'habitude de l'organisation de l'hôpital, notamment du logiciel. Cela influe forcément sur les équipes en place", souligne-t-elle.

Pourquoi ces postes vacants ne sont pas occupés par des titulaires, d'autant plus en Dordogne ? Toujours selon la représentante du syndicat, les médecins sont attirés par les grandes villes pour s'installer durablement sur un territoire, notamment à Bordeaux, où on retrouve le meilleur hôpital public de France.