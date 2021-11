Une cinquantaine de communes de Dordogne sont équipées de caméras de vidéosurveillance

En Dordogne, de plus en plus de communes installent des caméras de vidéoprotection. 54 possèdent ces appareils selon la préfecture.

De plus en plus de communes de Dordogne installent des caméras de vidéosurveillance.

Ces dernières années en France, le nombre de communes équipée en caméras de vidéosurveillance a explosé. En Dordogne on compte 54 communes équipées de caméras de vidéo-surveillance selon la préfecture. Pour les 28 communes de plus de 2.500 habitants, 11 sont équipées et 15 ne le sont pas, selon les informations recueillies par France Bleu Périgord auprès des mairies concernées, soit un peu moins d'une commune sur deux parmi les plus importantes.

La liste des 11 communes de plus de 2.500 habitants qui ont installé des caméras

Périgueux, 40 sont installées, il n'est pas prévu d'en remettre

Coulounieix-Chamiers, 14 sont installées et d'autres seront installées l'an prochain

La Roche-Chalais

Lalinde

Montpon-Ménestérol

Mussidan

Saint-Astier

Sanilhac

Sarlat

Terrasson-Lavilledieu

Thiviers

La liste des 15 communes de plus de 2.500 habitants qui n'ont pas installé de caméras

Bassillac et Auberoche

Bergerac

Boulazac

Champcevinel

Chancelade

Eymet

La Force

Lamonzie-Saint-Martin

Le Bugue

Marsac-sur-l'Isle

Montignac-Lascaux

Nontron

Prigonrieux

Ribérac

Trélissac

Nous n'avons pas réussi à obtenir ces informations pour les communes de Brantôme et Neuvic. Lamonzie-Saint-Martin n'a pas de caméras mais prévoit d'en installer. Thiviers est en train d'en installer 33.

40 caméras à Périgueux

C'est à Périgueux qu'il y a le plus de caméras de vidéosurveillance : 40. Des outils indispensables pour David Fournier, policier au commissariat de Périgueux. "C'est l'avenir tout simplement", indique le policier. A Coulounieix-Chamiers, le maire centriste Thierry Cipierre a choisi d'installer des caméras il y a quelques mois. "Cette année il y avait des crédits d'Etat pour installer de la vidéo-protection, on en a profité, et on a installé 14 caméras. Et ça va être prolongé l'année prochaine par l'installation de 20 caméras. On a fait baisser l'insécurité, ça a un effet dissuasif", assure-t-il. D'autres maires sont au contraire opposés aux caméras comme le maire Les Républicains de Bergerac Jonathan Prioleaud.