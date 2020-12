Dordogne : 168 kilos de miel périgourdin distribués à la cantine de Trélissac

"C'est une récolte convenable" selon la représentante de l'Abeille Périgordine Edith Bourdial. 168 kilos de miel venus des ruches de Trélissac ont été distribués à la cantine de la commune : "Cela va permettre de leur faire découvrir le gout du miel" explique t-elle. Les maisons de retraite et le personnel de la mairie vont aussi pouvoir en profiter. Hasard du calendrier : la distribution a été organisée le lundi 7 décembre, le jour de la Saint-Ambroise, le saint patron des apiculteurs.

Les ruches de Trélissac sont implantées au Rucher-école de la Gavinie. C'est là-bas que sont notamment organisées des formations pour les apiculteurs adhérents à l'Abeille Périgordine. Ils sont environ 500.

Qu'en sera t-il en 2021 ?

Mais Edith Bourdial alerte sur la récolte de l'an prochain. Car si elle est convenable cette année, des interrogations demeurent pour 2021 à cause du frelon asiatique qui sévit actuellement et qui détruit la population d'abeilles. Une situation qui inquiète fortement les professionnels. Des apiculteurs de la Dordogne perdent de nombreuses ruches à cause de cet insecte destructeur et "il faut leur remonter le moral" confie Edith Bourdial de l'Abeille Périgordine.

De plus, des événements importants organisés par l'Abeille périgordine sont annulés pour l'an prochain à cause de la crise sanitaire comme leur Assemblée Générale ou encore la fête des abeilles et du miel prévue initialement en février.