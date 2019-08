Dordogne : 230 ans après la Révolution, gilets jaunes et associations réclament à nouveau "la fin des privilèges"

Les gilets jaunes du Périgord, nostalgiques de la Révolution française ? Une cinquantaine de personnes, essentiellement des gilets jaunes, s'est réunie esplanade Robert Badinter à Périgueux, en milieu de matinée ce samedi 03 août pour dénoncer les "privilèges de la classe dominante".

Micro en main, les différents protagonistes défilent sous l'arbre de la liberté, sur les marches du tribunal ou encore devant la préfecture de la Dordogne pour lire des extraits du cahier de doléances de 1789 ou encore ceux de la Déclaration des Droits de l'homme. Parmi les personnes présentes lors de ce rassemblement pour "la fin des privilèges", Jacques est venu avec son épouse Laurence, tous deux gilets dans le Mussidanais.

Avec toutes ces affaires liées à l'argent et aux hommes d'Etat, il y en a marre. Ce sont toujours les mêmes qui ont des privilèges. Nous avons travaillé toute notre vie, et nous, on se fait pomper notre argent pour soit disant réduire la dette française alors qu'eux ont des trains de vie d'enfer avec des voitures, des appartements et du homards" racontent-ils en faisant référence à François De Rugy qui a dû démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique en juillet dernier pour des soupçons de dépenses fastueuses