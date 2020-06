Dordogne : 33 séjours offerts pour le personnel médical

Pour remercier le personnel soignant, ils leur offrent des séjours pour se reposer en famille ou entre amis. Le comité départemental du tourisme de la Dordogne, l'association "Clévacances Dordogne, Corrèze, Lot" et l'Hostellerie du Périgord Vert à Brantôme mettent en jeu 33 séjours à gagner. Pour participer à l'opération, il faut faire partie du corps médical et remplir un formulaire en ligne avant le 31 août.

Des séjours d'une semaine allant jusqu'à 800 €

Un tirage au sort sera organisé pour sélectionner les gagnants. Le but de l'opération est d’aider les soignants à "se ressourcer" après la crise liée au Covid 19 et de "(re)découvrir une destination empreinte de valeurs, de culture et de patrimoine", précise le comité départemental du tourisme de la Dordogne dans un communiqué.

Ces séjours d'un montant variant entre 200 € et 800 € seront proposés en Dordogne, dans le Lot et en Corrèze. Ils dureront une semaine et pourront être partagés soit en famille ou entre amis, entre le 15 septembre et le 31 décembre.