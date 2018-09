Salagnac, Dordogne, France

Quatre mois après leur arrivée à la Cité de Clairvivre de Salagnac, il ne reste plus qu'une seule famille de réfugiés. Les autres sont repartis vers une nouvelle vie. Ces hommes, femmes et enfants ( une vingtaine), choisis par l'Organisation des Nations Unies pour leur extrême vulnérabilité avaient été extraits de camps de réfugiés et accueillis en Seine Saint Denis et à Salagnac durant 4 mois. Ces semaines ont constitué un sas pour préparer au mieux leur intégration.

Tous ont l'assurance d'obtenir un titre de séjour.

Ils bénéficient pendant ces quatre mois d'un soutien psychologique, d'une prise en charge médicale. Ils ont pu découvrir des métiers, prendre des cours de français avant d'essayer de démarrer une nouvelle vie en France. L'expérience est intéressante pour le préfet Alain Régnier, délégué interministériel chargé de l accueil et de l intégration des réfugiés. Il fait le tour des départements français pour exposer la stratégie de l'état dans ce domaine. Il était en Dordogne ce lundi. Il a annoncé que l'aide de l'état serait doublée pour accompagner les mesures d'intégration des réfugiés, passant de 20 à 40 millions. 36 autres réfugiés devraient arriver à Salagnac d'ici la fin du mois de septembre, beaucoup moins de famille cette fois mais des parents isolés avec des enfants venus de Somalie, d'Ethopie et du Soudan