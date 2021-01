Dordogne : 43 cas de Covid-19 de plus à l'Ehpad du Bugue

L'épidémie de Covid-19 n'en finit plus de frapper les Ehpad du Périgord. Au Bugue, 43 cas supplémentaires ont été recensés, chez les résidents et le personnel.

L'épidémie de Covid-19 toujours aussi présente en Dordogne, où le taux d'incidence explose, pour s'établir à plus de 205 pour 100.000 habitants. Du jamais vu en Périgord. Dans les Ehpad, la situation est parfois préoccupante. C'est le cas au Bugue, à l'Ehpad Félix Lobligeois. 43 cas supplémentaires ont été constatés jeudi, après les retours de tests.

26 résidents et 17 agents de plus. Jusque là, 46 résidents avaient été testés positifs depuis le début de l'année. Les nouvelles contaminations portent donc ce nombre à 72 malades sur 146 résidents et cela malgré les efforts et la mobilisation du personnel. Trois décès ont été constatés.

Côté agents, 17 de plus sont donc déclarés positifs, en plus des 13 déjà touchés, ce qui fait 30 contaminés chez le personnel. Des mesures ont bien sûr déjà été prises : isolement des personnes, fermeture de l'établissement aux visites, dépistages.