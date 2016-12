Dordogne : 50% du département privé de soirée télé TF1 le 24 décembre au soir

C'est un peu la tuile pour de nombreux périgourdins qui avaient prévu de faire une soirée télé et de suivre les 12 coups de Noël de Jean-Luc Reichmann ce samedi soir sur TF1. L'émetteur d'Audrix en Périgord est tombé en panne. Résultat : plus de TF1, NT1, NRJ12 ou TMC

Si vous aimez regarder TF1, NRJ12 , NT1 ou encore TMC ou LCP, que vous habitez au sud de Périgueux et que vous captez la TNT par une antenne râteau, vous avez forcément passé un bien mauvais week-end de Noël.

Pendant près de 48h, entre samedi soir et ce lundi en début d'après midi, votre télé ne captait plus ces chaînes. Et pour cause: l'émetteur de Bergerac Audrix était partiellement en panne.

Une panne qui a touché des milliers de périgourdins, de lot et garonnais et d'habitants du Lot.

Des milliers de foyers privés de télé

De Périgueux à Villeneuve sur Lot, de Sainte Foy la Grande à Sarlat en passant par Bergerac, Montignac ou Rocamadour, vous êtes nombreux à avoir été privé de TV. L'entreprise ITAS, en charge du bouquet TF1/ NRJ12/ NT1, TMC et LCP a travaillé une partie de la journée ce lundi pour réparer l'émetteur.

Une coupure en Dordogne, qui n'a pas empêché les 12 coups de Noël de Jean Luc Reichmann de faire un énorme carton d'audience sur TF1. Avec 4 millions 700 mille personnes, soit 36% de part d'audience. Et si vous l'avez raté, il y a toujours le replay.