Dordogne : 53 projets seront financés par le premier budget participatif

Le Conseil départemental de la Dordogne a publié ce lundi 16 décembre les résultats du vote pour le premier budget participatif. 53 projets sont sélectionnés et seront financés par cette enveloppe d'un million d'euros.

Dordogne, France

53 projets déposés par des Périgourdins seront financés par le premier budget participatif du Conseil départemental de la Dordogne. Il a présenté les résultats ce lundi 16 décembre après dépouillement des votes. Sur les 600 projets déposés entre le 1er septembre et le 11 octobre, 360 ont été proposés au vote des citoyens.

53 projets sélectionnés

Sur les 53 projets sélectionnés : 30% concerne le développement durable, l'environnement et le cadre de vie, 23% concerne des projets déposés par des jeunes de moins de 20 ans, 17% des projets culture et patrimoine et 13% sont des projets sportifs.

Le Conseil départemental de la Dordogne annonce d'ores et déjà que le budget participatif sera reconduit en 2020.

Plus de 30.000 Périgourdins ont voté

Selon les chiffres du Conseil départemental, 30.577 Périgourdins ont voté pour choisir des projets, soit "8% de la population en Dordogne". Dans le détail, 59% des votants ont voté par internet, le reste soit en mairie, soit sur les marchés.