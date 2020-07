Dordogne : 61 bureaux de tabac pour payer les factures du quotidien

Dans plus de 5.000 bureaux de tabac en France, les clients peuvent désormais payer certaines de leurs factures : la cantine, la garderie, la crèche, l'hôpital, ou encore certains impôts. Le règlement peut se faire soit en espèce (dans la limite de 300 euros) soit avec une carte bancaire sans limitation.

61 bureaux de tabac en Dordogne proposent ce nouveau service

Au Bar-tabac le Sporting à Boulazac, Isabelle Auger la gérante s'est portée candidate pour proposer un nouveau service à ses clients. Le tabac, situé sur une route passante accueille les clients de 5h30 à 20 heures. "Cela peut permettre aux clients de venir à 19h45 pour payer leurs impôts si le délai est à minuit" explique Isabelle Auger. Après une formation en ligne, la gérante du Sporting a pu apposer l'autocollant "paiement de proximité" sur le plexiglas à la caisse. En Dordogne, sur les 270 bureaux de tabac, 61 d'entre eux sur 30 communes différentes proposent ce nouveau service.

Payer sa facture au bureau de tabac ne coûte pas plus cher au client. En revanche, le buraliste touche lui une petite commission. Isabelle Auger affirme que ce n'est pas pour la commission qu'elle propose ce service mais plus pour "être complet" pour ses clients. Dans son secteur, une boulangerie et la poste complète l'offre de services.

Comment ça marche ?

Lorsqu'un client souhaite régler une facture ou une amende, il apporte sa facture. Au bureau de tabac, il scanne lui même le QR code qui figure sur sa facture ou sur l'amende. Le paiement est réalisé via le terminal de la Française des Jeux. Le buraliste ne connaît ni le montant, ni le destinataire du paiement.