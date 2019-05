PHOTOS/ VIDEO : 70 ans après, la commune de Sainte-Alvère reçoit enfin sa Croix de guerre

VIDEO. Plus de 70 ans après avoir officiellement reçu la croix de guerre pour son "adhésion totale à la résistance dès 1942", la commune de Sainte-Alvère l'a enfin officiellement accrochée à son drapeau. Revivez la cérémonie en photos et vidéo ici

Sainte-Alvère, France

Il y a 70 ans, le 11 novembre 1948, la commune de Sainte-Alvère se voyait officiellement décerner la croix de guerre. Une citation "à l'ordre de la brigade" par le secrétaire d'Etat aux forces armées de l'époque Max Lejeune.

Cérémonie de remise de la croix de guerre à Sainte Alvère © Radio France - Antoine Balandra

Et cela pour "avoir donné dès 1942 son adhésion totale à la Résistance [...]. La commune devint très vite un centre important de ralliement de renseignements. [...] Par son ardent patriotisme, son esprit indomptable de résistance à l'oppression, s'est requis des titres incontestables à l'attribution de la Croix de guerre" dit l'acte officiel.

Sainte-Alvère rejoignait alors 16 autres communes de Dordogne ainsi distinguées. Depuis, elles sont 19 à posséder la Croix de guerre.

Mais Sainte-Alvère n'avait jamais organisé de cérémonie pour accrocher sur son drapeau cette distinction.

Jamais aucune dénonciation dans la commune

C'est chose faite depuis ce 8 mai 2019 à l'occasion des 74 ans de la fin de la seconde guerre mondiale et devant environ 200 personnes.

Cérémonie de remise de la croix de guerre à Sainte Alvère © Radio France - Antoine Balandra

A 17h20 précise, la cérémonie a commencé place du château dans cette commune devenue aujourd'hui Val de Louyre et Caudeau (regroupement de Cendrieux, Sainte-Alvère, et Saint-Laurent-des-Bâtons), en présence d'une quinzaine de porte-drapeaux.

Et de descendants de résistants du secteur. Tous ou presque connaissent ou connaissaient un ancien qui a résisté ou approvisionné le maquis de Cendrieux juste à côté ("maquis Durestal"). Maquis qui a compté jusqu'à 800 hommes en juin 1944.

Maurice Lagarde, aujourd'hui âgé de 96 ans et habitant de Sainte Alvère avait lui aussi pris le maquis en 1943. Et pour lui, cette croix de guerre est une belle récompense :

"Forcément que ça fait une émotion, parce que la commune n'est pas très grande, c'est un peu une décoration pour tout le monde dans la commune" dit-il

Lucien, 93 ans, lui n'a pas pris le maquis, mais il se rappelle du jour où les nazis ont brûlé sa maison. Alors il s'est mis à aider les maquisards.

"J'ai même donné des patates aux maquisards. Un jour, j'ai donné mon lit en fer, et après, j'ai dormi par terre" explique-t-il

Car si la commune a été distinguée, c'est parce que l'instituteur de l'époque est l'un des artisans de la création d'un maquis très puissant, installé au cœur d'une zone très boisée et difficile d'accès à Cendrieux, et qui a compté jusqu'à 800 combattants en juin 1944.

Maurice Lagarde, 96 ans a rejoint le maquis en 1943 © Radio France - Antoine Balandra

Et malgré la pression allemande, malgré la présence de nombreux résistants, personne n'a jamais dénoncé personne à Sainte Alvère. Une fierté pour son maire, Philippe Ducène : "Vous imaginez, il y avait un maquis avec plus de 700 résistants, et la commune n'a rien dit, et a même aidé les résistants au niveau de la logistique. C'est tout à fait remarquable, c'est une belle leçon dans les temps actuels" dit-il.