Dordogne : 800 clients privés de téléphone et d'internet à cause d'un câble sectionné par une moissonneuse-batteuse

Plus de 800 clients d'Orange sont privés de téléphone et d'internet ce lundi à l'Ouest de Périgueux. Hier, dimanche, un câble de fibre optique a été sectionné par une moissonneuse-batteuse. Les techniciens d'Orange tentent de réparer au plus vite.

24000 Périgueux, France

Certains clients d'Orange à l'Est de Périgueux sont privés de téléphone et d'internet depuis hier dimanche dans l'après-midi. L'opérateur annonce que 870 clients dans le secteur de Tocane-Saint-Apre sont touchés. Les communes de Creyssac, Bourdeille, Lisle et certains villages voisins sont également privés de téléphone et d'internet.

Un câble de fibre optique sectionné par une moissonneuse-batteuse

Orange explique que l'incident est du à un câble de fibre optique qui a été arraché. Vers 15h30 hier, une moissonneuse-batteuse l'a sectionné accidentellement . Les équipes techniques de l'opérateur sont sur place depuis hier après-midi. Orange "espère un rétablissement du service d'ici la fin d'après-midi ce lundi."