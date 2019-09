VIDÉO - Dordogne : à Belvès, le premier collège de France labellisé 100% bio

Belvès, France

C'est officiel. Le collège Pierre Fanlac de Belvès est le premier collège de France labellisé 100% bio.

Depuis la rentrée scolaire, lundi 2 septembre, la cantine scolaire du collège de la commune du Périgord noir ne sert aux élèves que des aliments exclusivement bio.

Pour le premier repas de la rentrée scolaire les élèves de sixième ont eu droit à un menu 100% périgourdin. Un plat de steak-frites bio accompagné d'un "ketchup" fait maison, du melon et une compote de pomme.

Des produits bio et locaux

Les producteurs de Dordogne fournissent le collège de Belvès via la plateforme numérique d'achat de produits locaux Agrilocal 24. Cette plateforme rassemble des maraîchers et des agriculteurs qui y proposent des fruits et des légumes de saison ou encore de la viande bio et locale.

Une alimentation indispensable pour le bien-être des élèves qui ont dévoré leurs assiettes. Mais pour Alain Desseix, le chef cuisinier de la cantine scolaire du collège de Belvès, cette démarche bio est également importante pour la survie des producteurs périgourdins : "On sait très bien que beaucoup d'entre eux sont dans la détresse. Donc il faut absolument relancer toute cette économie rurale et locale."

Le soutien du conseil départemental

C'est le conseil départemental de la Dordogne qui, depuis plusieurs années, a accompagné, financièrement, le collège de Belvès dans sa conversion au bio.

Sur le premier trimestre de l'année 2019, le collège Pierre Fanlac a bénéficié d'une subvention départementale de 10.115€ pour couvrir le surcoût enregistré par l'achat de produits bio.

À terme le conseil départemental de la Dordogne veut développer des cantines 100% bio dans tous les collèges du département.