Dordogne : à Bergerac, gilets jaunes et défenseurs du climat ensemble face au gouvernement

Bergerac - France

Certains gilets jaunes périgourdins sont partis à Paris, d'autres à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Les gilets jaunes étaient donc moins nombreux que d'habitude dans le centre ville de Bergerac, mais ils ont décidé de faire front avec la marche pour le climat. Ce samedi après-midi, ils étaient jusqu'à une bonne centaine sur le parvis de l'église, pour un forum où chacun était invité à s'arrêter pour discuter.

"On essaie de changer les manifestations qu'on fait tous les samedis pour fédérer un peu plus de monde" explique Régis, gilets jaunes de la première heure, alors ce renfort de la marche pour le climat était le bienvenue, d'autant qu'ils l'assurent : les deux mouvements mènent un combat commun.

On est pour sauver le climat, mais ça passe aussi par sauver le climat social." - Gilles, défenseur de l'environnement a enfilé son gilet jaune.

Jusqu'ici, Gilles posait surtout son gilet jaune sous son pare-brise, mais avec la marche pour le climat maintenant, manifester relève de l'évidence pour lui : "Pour sauver le climat, il faut aussi changer ce modèle sociétal qui consomme, et pille la nature ! Forcément, c'est tout à fait le même combat. On est pour sauver le climat, mais ça passe aussi par sauver le climat social."

Gilles porte désormais le gilet jaune, tout en défendant une société plus écologique. © Radio France - Noémie Philippot

Plusieurs apiculteurs étaient aussi présents sur ce forum pour alerter sur la sauvegarde des abeilles, et la lutte contre les pesticides. Toutes ces nouvelles têtes, ce n'est que du bon pour Pierrette, 85 ans. Elle est dehors avec son gilet jaune depuis novembre pour la retraite, le pouvoir d'achat, et maintenant le climat : "Moi j'en suis satisfaite, au contraire ! Parce que le climat on en a besoin aussi ! Et qu'est-ce qu'il fait Macron ? Rien ! DEs beaux discours, c'est tout ce qu'il sait faire."

Pierrette, 85 ans, gilet jaune déterminée à tenir tant que le gouvernement ne cèdera pas. © Radio France - Noémie Philippot

Donner les moyens aux plus petits de progresser vers l'écologie. - Jacques, gilet jaune.

Le slogan de cette nouvelle union a été rapidement trouvé : "Fin du mois, fin du monde, même combat, je trouve que ça résume bien la situation" lance Jean-Marc. Et Jacques de préciser : "Il est temps que le gouvernement taxe là où il faut taxer, et _donne les moyens aux plus petits de progresser vers l'écologie_. Pourvu qu'on en ait les moyens, tout le monde marchera dans le même sens."