Dordogne : à Chancelade, les "gilets jaunes" plus motivés que jamais ?

Désabusés ou remotivés. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, on distinguait deux catégories de "gilets jaunes" ce mardi 11 décembre en Dordogne. Une chose semble certaine, la mobilisation a connu un léger coup de mou même si quelques barrages ont subsisté à Thiviers, Sarlat, Chancelade, Marsac ou encore Creysse.

Au rond-point de la Beauronne à Chancelade, les "gilets jaunes" gardent le cap. Selon eux, Emmanuel Macron n'a pas entendu leurs revendications et leur mal-être. Moins nombreux, les manifestants tiennent leur barrage filtrant et assurent que d'autres viendront les rejoindre pour le week-end.

"On a l'impression de survivre en ce moment" - Jean-Claude, gilet jaune

A quelques centaines de mètres de là, devant le Jardiland de Marsac-sur-l'Isle, une vingtaine de retraités filtrent le passage des véhicules. Des pouces levés sortent des vitres des voitures, beaucoup de conducteurs klaxonnent. La discussion s'engage parfois avec les automobilistes. "Il y a encore beaucoup de soutien, même plus on dirait," assure un manifestant.

Philippe, 65 ans est au chômage. Il n'a pas du tout été convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron. "C'est du blabla. La hausse du Smic n'est pas une vraie hausse. Il a parlé des retraités, des Smicards mais pas des chômeurs. On fait quoi pour nous ?!" Jean-Claude a la soixantaine, il vit avec une retraite d'un peu plus de 900 euros. "Je vais avoir trente euros par mois en plus mais après ? Il n'a pas parlé d'augmentation globale des retraites. On a l'impression de survivre en ce moment. On fait fasse un mur. Le Président est à côté de la plaque. Je ne crois pas en sa sincérité."

"De Gaulle a eu le courage de mettre son poste dans la balance" - Maxime, gilet jaune

Alors Emmanuel Macron doit-il partir ou pas ? Les gilets jaunes sont divisés sur la question. Pour Jean-Michel, 62 ans, c'est non. "On va mettre qui à la place ? On va faire une dissolution, mais pour remplacer par qui ? Pour moi ce n'est pas la bonne solution." Maxime qui a connu mai 68 n'est pas du même avis. "Le général De Gaulle a eu le courage de mettre son poste dans la balance lors d'un référendum, Macron doit faire pareil, plus personne ne veut de lui."

Avec de telles divisions au sein même du mouvement et face à ce dialogue de sourds entre gouvernement et manifestants, il semble compliqué de voir une issue se dessiner. Une chose est sûre, samedi les "gilets jaunes" de Marsac défileront de nouveau de rond-point en rond-point.