Dordogne : à Montignac, les sapeurs-pompiers célèbrent en direct sur Facebook les 100 ans de leur doyen

Le doyen des anciens sapeurs-pompiers de la Dordogne Pierre Lespinasse se faisait une joie de fêter son siècle d'existence aux côté de ses nombreux collègues chefs de centre et sapeurs-pompiers du corps départemental. Mais cette fois encore, la période de confinement a contraint les organisateurs à changer leurs plans. C'est donc en petit comité que la cérémonie s'est déroulée ce lundi 27 avril au domicile de l'ancien chef du corps communal de Montignac. Un hommage retransmis en direct sur Facebook.

Une cérémonie émouvante en petit comité

"C'est le plus beau jour de ma vie de pompier" a déclaré le centenaire, très ému de voir une quinzaine de sapeurs-pompiers lui chanter bon anniversaire sous ses fenêtres. Alignés à un bon mètre de distance, sur la pelouse de son jardin, ses anciens collègues avaient tenu à marquer le coup, tout en le protégeant. Le centenaire est ainsi resté au premier étage de sa maison, protégé dans sa véranda. "Mon adjudant-chef, tous les sapeurs pompiers de Montignac et le corps départemental sont rassemblés pour vous souhaiter un très bon anniversaire en ce jour de vos 100 ans. lui a lancé dans un court discours le patron des sapeurs-pompiers de la Dordogne, le contrôleur général François Colomès. C'est à la fois un grand plaisir et une grande fierté pour nous d'être avec vous et avec vos proches. Vive les sapeurs pompiers de Montignac et vive son ancien chef de corps, bravo!"

46 ans, deux mois et 15 jours de service

Alignés dans le jardin, les sapeurs-pompiers ont pris toutes les précautions pour ne pas approcher le centenaire - SDIS 24

Trop ému pour répondre par un discours, Pierre Lespinasse a rappelé qu'il y avait des pompiers dans sa famille depuis 1870 avant de raconter une anecdote, de l'époque où il était chef du corps de Montignac. "J'ai fait les premiers véhicules et les premières moto-pompes de Montignac. La Berliet, on l'a inaugurée avec le feu des écoles de Montignac, les écoles des filles. Et c'était l'un des plus beaux jours de ma vie!". Lors de cette cérémonie, le centenaire s'est vu remettre la médaille d'or fédérale de la Fédération des sapeurs-pompiers de la Dordogne.

Electricien de profession, c'est à l'âge de 15 ans et 9 mois que le jeune Pierre Lespinasse, né le 27 avril à Montignac décide de rejoindre les rangs du Corps communal de Montignac comme sapeur-pompier volontaire le 12 janvier 1936. Nommé chef de corps 20 ans plus tard le 1er novembre 1956, il fera toute sa carrière à Montignac, avant de partir à la retraite le 1er avril 1982 avec le grade d'adjudant-chef, après 46 ans, deux mois et 15 jours de bons et loyaux services.