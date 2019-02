Dordogne : à Nontron, des enfants enfilent le gilet jaune et manifestent avec leurs parents pour leur avenir

Nontron, France

"Maman, elle va tout le temps aux manifestations. Parce que Macron il est méchant", dit Adalryk. Il n'a que six ans, mais enfile déjà le gilet jaune. Ce samedi 23 février, il est venu accompagner Séverine, sa maman. L'organisatrice du rassemblement s'inquiète pour l'avenir de ses cinq enfants.

En tant que parents, on a peur. En temps que citoyens, on a peur", explique-t-elle. "Aujourd'hui, le gazoil est à 1,50 euros. Quand nos enfants auront le permis, on ne sait pas à combien il sera. On se bat pour garder nos écoles ouvertes pour eux".

Une trentaine de personnes, parents et enfants, se sont réunies et ont distribué des tracts sur le marché de Nontron. Les organisateurs espéraient voir plus de monde, mais ils comptent surtout sur la prochaine marche départementale, qui aura lieu samedi prochain, le 2 mars, à Nontron.

Une trentaine de gilets jaunes, parents et enfants, se sont mobilisés à Nontron. © Radio France - Emeline Ferry

Harmonie aussi est venue manifester avec ses enfants. Cette maman au foyer a voulu leur montrer pourquoi elle est mobilisée depuis plus de trois mois. "Ils ne le voient qu'à la télé, ils nous entendent parler, mais ils ne le voient pas en vrai. C'est surtout pour eux qu'on se bat", raconte-t-elle.

Sur le marché, les enfants jouent le jeu et distribuent des tracts aux passants. "Je manifeste contre Macron. Il enlève des taxes, mais il en rajoute d'autres. Il n'arrête pas d'augmente le prix du gazoil. Il fait des discours mais il ne tient pas ses promesses", estime Louane, 14 ans. La collégienne n'hésite pas à enfiler le gilet jaune régulièrement pour manifester avec ses parents.