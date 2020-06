Dordogne : à Périgueux, les habitants du quartier Clos-Chassaing dénoncent la prolifération des rats

A Périgueux, les habitants du quartier Clos-Chassaing cohabitent depuis plusieurs mois avec des rats, qui ne se cachent même plus pour se nourrir dans les conteneurs à poubelle. La mairie de Périgueux explique ne pas être la seule responsable de la situation et assure faire le nécessaire.

"Franchement, c'est dégueulasse!" Mireille, une habitante d'un immeuble de la rue Ampère, dans le quartier Clos-Chassaing à Périgueux en Dordogne ne mâche pas ses mots, quand il s'agit de décrire la situation. "On a vu les rats qui rentraient partout, témoigne-t-elle. Ça rentrait, ça sortait, il y en a eu jusqu'à une vingtaine sur les conteneurs des poubelles en face" explique-t-elle avec une grimace de dégoût. Au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin, Teddy, un père de famille assure "en voir de partout, depuis des mois, par dizaines, certains se planquent même à l'intérieur des voitures". Thierry, son voisin, en a vu lui aussi une dizaine à la fois, et avoue "ne plus descendre à la cave en claquettes".

Les rats trouvent de la nourriture en abondance dans les conteneurs à poubelle des HLM du quartier Clos Chassaing à Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

La mairie de Périgueux relativise

Du côté de la mairie de Périgueux, Nelly Perraut-Dausse relativise. Selon l'adjointe en charge de l'environnement, Périgueux n'est pas la seule ville concernée par la question des rats. "Ce sont des rats d'égout, explique-t-elle. Les rats d'égout restent en principe en sous-sol, sauf si on les attire en voirie". Et l'élue de lister les multiples raisons qui peuvent expliquer cette prolifération de rongeurs. Les sacs noirs non hermétiques abandonnés près des conteneurs, les conteneurs mis à disposition des HLM qui ne sont pas équipés de verrous de vidange, ce qui permet aux rats de passer par le trou. "La responsabilité est collective, résume Nelly Perraut-Dausse, pointant notamment du doigt les gestionnaires collectifs des immeubles.

"Est-ce qu'on met par exemple des composteurs à disposition des gens pour minimiser le flux de déchets organiques ? s'interroge-t-elle. Sans oublier que nous avons de moins en moins de gardiens qui sont vraiment des vigiles de propreté. Enfin la collecte n'est effectuée qu'une fois par semaine contre deux auparavant. Plus le stockage est long et mal fait, et plus les rats s'y intéressent, et plus ils prolifèrent.

Cette prolifération de rats fait au moins un heureux © Radio France - Emmanuel Claverie

Les rats, des auxiliaires de la propreté ?

La mairie de Périgueux assure s'occuper de la question des rats toute l'année, avec quatre campagnes de dératisation annuelles. La dernière pas plus tard que la semaine dernière à Clos-Chassaing. Mais "pas question d'éradiquer les rats", précise l'adjointe en charge de l'environnement. "Ils sont utiles, poursuit-Nelly Perraut-Dausse. Chaque rat mange neuf kilos de déchets par an, multipliez par 10.000 rats et voyez un peu ce qui disparaît dans le ventre des rats. Idem pour les pigeons, on voudrait un ciel vide parce que les pigeons ça fait des salissures. Mais ils nous rendent service aussi."

Pas sûr que ces arguments convainquent les habitants de Clos-Chassaing. En revanche, après l'intervention de la mairie, Périgord Habitat, le gestionnaire des HLM devrait en faire autant. Le Grand Périgueux de son côté devrait changer les conteneurs, afin que les rats ne puissent plus y accéder facilement.