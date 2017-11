Dordogne : à Périgueux un point chaud pour accueillir ceux qui souffrent du froid

Le froid est arrivé en Dordogne, il va faire jusqu'à -7 degrés en température ressentie. La préfecture a donc rassemblé tous les acteurs de l'aide aux plus démunis. Une centaine de places d'hébergement d'urgence sont disponibles. Des points chauds sont aussi toujours ouverts en Périgord

Il devrait faire jusqu'à -7 degrés en température ressentie dans la nuit de vendredi à samedi.

Les premiers flocons sont même attendus ce jeudi après-midi dans le nord du département. Il doit aussi neiger dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord Dordogne, entre Thiviers et Lanouaille notamment.

Bref, l'hiver est bien là. La préfecture a activé hier son dispositif hivernal. 100 places d'hébergement sont d'ors et déjà disponibles sur l'ensemble du département pour les plus modestes. Et quelques places supplémentaires en cas d'activation du plan grand froid.

Les associations elles sont mobilisées pour les accueils restauration pour les plus démunis (La maison 24 sur le Parking du Musée Vésuna à Périgueux, les mardi, jeudi et samedi de 18h30 à 19h30, la bonne soupe au 4 rue Lamartine à Périgueux, les lundi, mercredi et vendredi de 11h à 13h, et l' accueil de jour du Bergeracois, 3 rue de la Maladrerie à Bergerac, du mardi au vendredi de 13h à 15h).

Un point chaud pour les plus démunis

Mais il existe aussi des accueils de jour : celui des Pyramides à Périgueux tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 16h30. Le Bar sans alcool du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h à Bergerac. Ou encore le point chaud de l'association Accueil et Partage dans le quartier gare à Périgueux.

"Je viens boire un café, ça fait du bien, en ce moment, il fait vraiment froid" dit Patrick, un SDF de Périgueux

Ici, les plus démunis peuvent boire un café, manger un peu, des crèpes, des madeleines, laver leur linge ou encore prendre une douche chaude. "Tout sauf de l'alcool" explique Bernard, le bénévole qui tient le point chaud. Il est un peu plus fréquenté en cette période. "On a reçu 41 personnes mercredi matin, 30 ce jeudi, il y a quand même un peu plus de monde que l'été, même si le centre est malheureusement de plus en plus fréquenté" note Bernard.

Le point chaud reçoit donc de plus en plus de gens en difficulté et notamment des migrants. Un rappel : le numéro d'urgence pour l'hébergement des personnes sans abri, c'est le 115.