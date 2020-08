Dordogne : à Saint-Estèphe, l'arrivée du Tour du Limousin s'organise malgré le coronavirus

La 53ème édition du Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine s'élancera ce mardi 18 août avec, cette année, une étape 100% périgourdine. La deuxième étape de la course partira ce mercredi 19 août de la base départementale de Rouffiac, à Angoisse, pour arriver au Grand étang de Saint-Estèphe en fin de journée.

Une arrivée qui fait la fierté du village... Mais qui tourne au casse-tête pour s'assurer du respect des gestes barrières. Le village de Saint-Estèphe, qui compte à peine plus de 600 habitants, se prépare à accueillir entre 1 500 et 4 000 personnes sur sa base de loisirs. Pour assurer la sécurité de tous, le maire du village, Eric Forgeneuf, a pris un arrêté pour imposer le port du masque toute la journée sur le site.

130 bénévoles déployés pour veiller au bon respect des gestes barrières

En plus de cela, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition de chacun un peu partout sur la base de loisirs. "Ce qui nous inquiète le plus, c'est de réussir à diriger le public, pour que les gens ne soient pas tous serrés les uns contre les autres", raconte le maire du village. "Surtout qu'il faut aussi compter les visiteurs de la base de loisirs qui vont seulement vouloir aller à la plage !" Un parking et une entrée leur seront dédiés, de sorte que les deux publics ne se croisent pas.

"On va essayer de dispatcher tout le monde, et si les gens lisent les panneaux et les appliquent comme il faut, tout se passera bien", assure Eric Forgeneuf, qui ne s'attendait pas à ce que la fête ressemble à cela lorsqu'il a accepté, en janvier, que Saint-Estèphe soit la ville d'arrivée de cette étape du Tout du Limousin. "Cela fait plus d'un mois qu'on travaille !" En tout, plus de 500 barrières seront installées dans tout le village pour assurer les distanciations physiques, et près de 130 bénévoles seront déployés pour veiller au bon respect des gestes barrières.

Cette année, le public ne pourra pas aller à la rencontre des coureurs

Malheureusement, cette année, le public ne pourra pas accéder au village installé sur la base de loisirs, où les coureurs arriveront en fin de journée. "D'habitude, le public peut venir rencontrer les coureurs, prendre des photos avec eux, leur demander des autographes... Mais cette année, ce ne sera pas possible d'approcher les cyclistes", explique Eric Forgeneuf. Pour Valérie, une habitante du village, c'est du gâchis : "C'est merveilleux d'avoir cette étape dans notre département, et c'est un événement très populaire... Je trouve ça triste."

Le maire du village le reconnaît : "Ce n'est pas vraiment la fête qu'on aurait voulu avoir mais on va tout faire pour que tout le monde passe un bon moment !" Le public pourra assister à la montée du vainqueur de l'étape sur le podium, à une certaine distance tout de même : il sera installé à une dizaine de mètres du secteur autorisé aux visiteurs.