Dordogne : agriculteurs et gilets jaunes bloquent le centre des impôts de Bergerac

Une délégation de gilets jaunes sera finalement reçue ce mardi après midi à Matignon par le premier ministre Edouard Philippe. Matignon qui promet l'annonce de mesures avant le début de la concertation de trois mois promise par Emmanuel Macron.

En attendant, la mobilisation des gilets jaunes continue. Y compris en Dordogne, avec par exemple des barrages filtrants aux Lèches, près de l'A89. Et puis ce lundi, une vingtaine de gilets jaunes ont rejoint une dizaine d'agriculteurs de la coordination rurale. Agriculteurs qui ont décidé de bloquer symboliquement et pendant toute la journée le centre des impôts de Bergerac.

Ce lundi matin, un tracteur est garé avec sa remorque sous un fin crachin face à la grille du centre des impôts. Devant lui, une dizaine d'agriculteurs de la coordination rurale du bergeracois. Tous ont revêtu le gilet jaune siglé Coordination rurale.

C'était naturel, estime Justin, qui élève des veaux sous la mère à Razac d'Eymet.

"Le problème c'est qu'on est dans une profession où on a des charges à gogo, on arrive plus à vivre. Il faut que ça change... Les impôts c'est un signe symbolique de l'Etat... C'est très compliqué je suis associé avec mon père sur l'exploitation, nous gagnons 500 euros par mois, comment on fait pour vivre à trois, avec ma femme et ma fille, avec 500 euros c'est plus possible" dit ce jeune agriculteur