Dordogne : après le deuxième confinement, le BPFC veut étendre son réseau pour sécuriser ses finances

Alors que de nombreux championnats n’ont toujours pas repris, pour cause d’épidémie de coronavirus, de nombreux clubs se retrouvent de plus en plus fragilisés, au lendemain du deuxième confinement.

C’est le cas par exemple du BPFC, le club de foot de Bergerac, qui évolue en National 2. L’équipe fanion ne devrait reprendre l’entraînement que début janvier, pour un retour en compétition espéré début février.

En attendant, le BPFC tente de s’organiser pour ne pas trop souffrir financièrement. Le budget a encore été revu à la baisse autour de 1 million d’euros, en baisse de 300.000 euros avec des rentrées financières en baisse de 30% et un résultat net qui s’annonce négatif. Alors pour ne pas sombrer le club qui compte 160 partenaires surtout bergeracois a décidé de créer un Dordogne Business Club pour attirer des entreprises de tout le département explique Paul Fauvel, le directeur général du club :

"On a un business model qui est basé à 85% sur le financement extérieur, sponsoring, mécénat et subventions. Ce qui était une force il y a trois ou quatre ans devient maintenant une faiblesse. Cela nous oblige à nous réinventer. A développer des revenus issus de nos propres recettes. La boutique, la billetterie, des événements. Et on espère vraiment que ce réseau d'entreprises pourra permettre de garantir l'équilibre financier du club à long terme" explique-t-il.

Le BPFC parie aussi sur le numérique avec le lancement d’une application pour smartphone où les partenaires seront mis en avant et une web TV. Un pari pour assurer l’avenir financier du club…

En attendant le mercato d’hiver ne devrait voir aucun joueur arriver ou quitter Bergerac.