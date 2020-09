Dordogne : un quart de visiteurs en moins à Lascaux à cause des mesures sanitaires cet été

L'inquiétude après un très bon été. Les sites de la Semitour ont vu leur fréquentation progresser aux mois de juillet et d'août par rapport à 2019. Plus 18 % pour le château de Biron, plus 17 % pour le cloître de Cadouin, plus 10 % pour Bourdeilles. Seul Lascaux IV a vu sa fréquentation baisser. "On est à moins 22 %. Mais c'est très simple. On nous a imposé des jauges. On accueillait 2 500 personnes jours alors que d’habitude c'est 4 000/4 500", précise André Barbé.

Il regarde désormais avec inquiétude l'après-saison. Si elle est mauvaise, elle ne permettra de compenser les pertes du printemps malgré un bon été. "Si je fais le bilan de toutes les personnes que nous n'aurons pas en cette fin d'été et pour cet automne, ça fait peur. Pas de groupes scolaires, pas d'étrangers, pas de seniors, etc", explique André Barbé le directeur général de la Semitour.

Réduire les horaires et les jours d'ouverture

Il constate déjà une chute de fréquentation depuis une semaine sur ses sites. Il réfléchit déjà à réduire les jours d'ouverture et les horaires pour s'adapter. "Hors Lascaux, précise-t-il. On va essayer de tenir ce site. On va le laisser 7 jours sur 7. C'est quand même la référence mondiale."