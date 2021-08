Dordogne : au château de Beynac, on s'obstine à ne pas contrôler le pass sanitaire

Le pass sanitaire est obligatoire à l'entrée des lieux de culture accueillant plus de 50 visiteurs depuis le 21 juillet. Au château de Beynac, il n'a pas été demandé tout de suite. Rappelé à l'ordre par la préfecture, le château a mis en place des contrôles. Mais il n'y en avait plus ce lundi.

Le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de loisir et de culture accueillant plus de cinquante personnes, depuis le 21 juillet et un décret du gouvernement. Pourtant, le château de Beynac n'a pas contrôlé le pass sanitaire dès l'entrée en vigueur du texte. La préfecture de la Dordogne confirme qu'elle a plusieurs fois rappelé à l'ordre le site. Les gendarmes se sont même rendus régulièrement à l'entrée. Sommé de rentrer dans le rang, le château a finalement instauré un contrôle le week-end dernier. Les gendarmes sont venus samedi et dimanche. Ils ont constaté que les employés à l'entrée demandaient bien leur attestation ou QR code aux visiteurs. Mais lundi, dans l'après-midi, ce n'était plus le cas.

"Le pass sanitaire ? Non, ce n'est pas encore obligatoire"

Devant l'entrée du château, lundi 2 août après-midi, aucun panneau n'indique que le pass sanitaire est requis. A la caisse, au moment de prendre des audioguides pour ensuite déambuler librement dans le château, aucune attestation ou QR code n'est exigé. Interrogé sur l'absence de contrôle, un employé affirme : "Le pass sanitaire ? Non, ce n'est pas encore obligatoire. Parce que la loi doit passer le 8 août, donc pour l'instant on a le droit d'être tolérants". Les touristes se sont visiblement passé le mot. Dans la file d'attente, certains sont déjà au courant qu'il n'y a pas besoin d'attestation pour entrer.

Pour moi c'est une opportunité de profiter des sites culturels en vacances, parce que je n'ai fait que ma première dose

- Une touriste du Jura

"C'est surprenant par rapport à d'autres sites, on ne comprend pas forcément pourquoi", assure une touriste du Jura croisée à la sortie. Elle non plus n'a pas été contrôlée : "Moi j'avais appelé avant pour savoir s'ils demandaient le pass sanitaire, et ils m'ont dit que non. Pour moi c'est une opportunité de profiter des sites culturels en vacances, parce que je n'ai fait que ma première dose".

Le château rappelé à l'ordre par la préfecture

Les propriétaires du château de Beynac, le sénateur LR Albéric de Montgolfier et son épouse Audrey, auraient argumenté auprès de la préfecture que les châteaux ne figurent pas parmi les lieux assujettis au pass sanitaire dans le texte du décret. La préfecture n'est pas de cet avis. Contactée par France Bleu Périgord, elle confirme que le pass sanitaire est bien obligatoire à l'entrée des châteaux. Et Beynac n'a aucune raison de faire exception.

Contactée lundi dans la journée, Audrey de Montgolfier a répondu à nos sollicitations par deux SMS, affirmant malgré tout : "Nous contrôlons les pass sanitaires à l'entrée du château de Beynac. Nous utilisons d'ailleurs à cet effet des lecteurs de QR codes qui sont très efficaces". Et l'absence de contrôles ? "Ce ne sont pas les instructions données. De plus la gendarmerie passe tous les jours pour vérifier que tout se passe bien."