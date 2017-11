Dordogne : au salon Studyrama les jeunes Périgourdins de plus en plus intéressés par une carrière militaire

Le site spécialisé dans l'orientation des étudiants a organisé ce vendredi et ce samedi son 7e salon des Etudes supérieures. Parmi les formations qui plaisent le plus, les métiers de l'armée, très populaires chez les jeunes.

Les treillis, les tanks et les fusils d'assaut ont fait leur effet au salon Studyrama de Marsac-sur-l'Isle. Pour la 7e édition, le congrès réunit 600 formations admissibles après un Bac, une Prépa ou un Bac + 2/3. Cette année, à côté du stand des universités de Bordeaux ou de Limoges, c'est celui de l'armée de terre qui a rassemblé beaucoup de monde.

Vendredi, beaucoup de lycéens périgourdins sont venus au salon avec leurs classes grâce à des bus spécialement mis à disposition. Ce samedi, était plutôt réservé aux jeunes venus accompagnés de leurs parents. Majoritairement des lycéens anxieux de savoir ce qu'ils vont faire après le bac, ils ont préféré venir avec leurs parents pour les orienter.

L'armée de terre : une formation qui attire les jeunes

Les écoles de commerce, les classes préparatoires et les universités ont comme chaque année attiré beaucoup de monde. Mais c'est aussi devant les militaires de l'armée de terre que plus de mille jeunes se sont renseignés.

"Après les attentats, beaucoup de jeunes ont eu envie de porter les couleurs pour défendre la France" explique l'adjudant Franck.

Depuis 2015 et les différents attentats qui ont touché la France ces dernières années, de plus en plus de jeunes veulent s'engager dans l'armée. "Après les attentats, beaucoup de jeunes ont eu envie de porter les couleurs pour défendre la France" explique l'adjudant Franck chef de la cellule recrutement du 126è régiment d'infanterie de Brive la Gaillarde.

De véritables armes de guerre étaient exposées pour les jeunes étudiants. © Radio France - Manon Derdevet

Une popularité qui se confirme d'année en année. D'ailleurs les militaires ont installé des tanks mais aussi des armes pour montrer aux jeunes les véritables outils des soldats.

Mais l'adjudant Franck constate cependant que beaucoup de jeunes partent sans vraiment savoir où ils se dirigent et abandonnent la formation au bout de quelques mois seulement.