Dernières heures de révisions pour les 4.346 collégiens de Dordogne qui vont passer les épreuves écrites du brevet national ce jeudi 28 et vendredi 29 juin (3.692 en série générale et 654 en série professionnelle). Les élèves peuvent choisir de réviser chez eux, mais quelques jours avant les épreuves, certains établissements proposent aussi des cours en classe. C’était le cas lundi et mardi pour les 177 collégiens de Bertran de Born à Périgueux.

Un programme établi par le collège

Au premier étage du bâtiment, ils ne sont qu'une dizaine de collégiens dans la classe, contre une trentaine en temps normal. Devant le tableau blanc, Jérôme Clemens le professeur d'histoire reprend quelques grands thèmes du programme de l'année. "Pourquoi existe-t-il des inégalités salariales entre homme et femmes ?" questionne l'enseignant. Des doigts se lèvent. Les élèves tentent des réponses. "Parce que les femmes doivent partir en congé maternité et ça fait peur aux patrons."

Lilou, 14 ans trouve un vrai soutien en venant participer à ces cours de rattrapage. "Ça aide beaucoup d'avoir des réponses aux questions que je me posais, ça me permet de décompresser car je suis assez stressée," explique l'adolescente. Le collège a organisé un vrai planning de révisions pendant deux jours, et cela convient très bien à Louis. "Deux heures de français, histoire géo, maths et SVT, c'est bien, parce que chez moi je ne vais pas travailler, je préfère venir ici."

Résultats le 10 juillet

Élève moyen tout au long de l'année, Louis ne se fait pas trop de soucis. Son professeur confirme. "Le brevet est vu comme un rituel, c'est important car ils passent devant un jury à l'oral, ce sont les premières épreuves écrites officielles mais si on regarde les coefficients ils n'ont pas à s'inquiéter." Un collégien assidu n'a pas trop de soucis à se faire. Il est conseillé de bien dormir avant les épreuves et d'éviter les révisions de toute dernière minute.

Les résultats du brevet seront publiés le 10 juillet. L'an dernier 89% des élèves de l'académie de Bordeaux avaient obtenu leur diplôme.