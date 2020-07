La Fédération française de football a donné la composition des groupes pour la prochaine saison de national 2. Les deux clubs périgourdins, Bergerac et Trélissac, se retrouvent dans le groupe D.

Dordogne : Bergerac et le TFC dans le même groupe pour la prochaine saison de National 2

Il y aura des derbies périgourdins la saison prochaine en National 2. Bergerac et Trélissac se retrouvent dans le même groupe. La Fédération française de football a publié ce vendredi 17 juillet la composition des quatre groupes pour la saison 2020/2021. Le BPFC et le TFC sont dans le groupe D avec Angoulême, Béziers, Bourges, Chamalières ou encore la réserve d'Angers et de Nantes.