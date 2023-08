Dordogne : Bernadette Fort, surnommée Biquette, célèbre les vingt ans des festines du Pizou

Cette année, c'est la vingtième édition des festines du Pizou en Dordogne à l'ouest du département. Ce marché gourmand a vu le jour grâce à Bernadette Fort. La productrice de fromage de chèvre s'est rassemblée avec d'autres producteurs à l'époque pour proposer un nouvel évènement dans le village.

ⓘ Publicité

Des Festines dans sa ferme

Originaire de Martigues, c'est en Provence que Bernadette a pioché l'idée des Festines, une façon pour elle de dynamiser Le Pizou. "Dans le village, il n'y avait rien d'extraordinaire. Si les gens voulaient un peu s'amuser, il fallait faire de la route. Puis un jour, je me suis dit, allez pourquoi pas, on va faire des Festines!"

Avant d'occuper la place du village, les premières Festines ont eu lieu chez elle, au milieu des chèvres. "On mettait des tables que la commune prêtait. Les gens venaient manger." Le maire du Pizou lui propose alors il y a 20 ans de faire les Festines dans le village. "Et puis finalement, c'est au Pizou, mais plus chez moi."

Une retraite active

À l'époque, celle que tout le village surnomme Biquette a une double casquette : productrice de fromages de chèvres et factrice. Un métier idéal pour promouvoir la manifestation. "Je disais vous le savez, je vais faire ça à la maison. Puis des uns aux autres, ils se sont dits 'Il va y avoir ça chez la factrice' et il est arrivé du monde."

Aujourd'hui Bernadette est à la retraite. Son fils et sa fille ont repris les chèvres. Mais elle continue de faire cinq marchés par semaine, tout en restant fidèle au Festines. "Moi, je ne me rends pas trop compte de tout ça parce que comme je parle beaucoup avec les uns et les autres, explique Bernadette. Si je m'arrête, je m'ennuie.". Les Festines réunissent près de 2 000 personnes. C'est plus que les 1 400 habitants du village.