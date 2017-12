Périgueux, France

Si vous habitez dans une commune du Périgord de moins de 2 000 habitants, vous n'avez peut être pas d'adresse précise. Pas de numéro ou de nom de rue. Et pour cause... L'adressage n'est obligatoire que pour les villes de plus de 2 000 habitants en France.

Oui, mais voilà, avoir une adresse précise, c'est aujourd'hui devenu quasi indispensable. Pour la poste, les pompiers, etc... Alors le conseil départemental organisait ce mardi une grande réunion d'information pour inciter les maires à se lancer rapidement en présence des pompiers, de représentants de la poste.

Et si vous doutez encore de l'importance de ce chantier, sachez par exemple que la poste estime à 300 millions le nombre de colis retournés chaque année en France parce que l'adresse n'est pas correcte. Alors Alain Legal le maire de Faux, 600 habitants en bergeracois, a déjà terminé la refonte des noms et numéros de rue de sa commune. "On a choisi les noms de rues avec les noms de lieu-dit, avec les dénominations locales, et avec quelques personnalités du coin" dit le maire de Faux.

Au total, la mise en place d'adresse complètes a coûté 10 800 euros à la commune de Faux, financés par commune et aide du conseil départemental. Et le département de la Dordogne via son agence technique va inciter les maires à se lancer dans ce projet via des aides techniques et une aide pour acheter les panneaux et les plaques de rues.

Utile pour le haut débit et les pompiers

Un chantier indispensable pour le développement de la fibre explique Germinal Peiro, le président du conseil départemental :

"Aujourd'hui, avec l'arrivée et l'installation de la fibre, on nous demande un adressage et on propose aux maires une aide" dit Germinal Peiro

Car outre le très haut débit, avoir une adresse précise et bien renseignée est devenu indispensable pour les GPS, les applications de navigation mobiles qui se multiplient. Mais aussi tout simplement pour que les pompiers puissent arriver le plus rapidement possible chez vous explique le colonel François Colomès chef des pompiers de la Dordogne.

"Le fait d'avoir une adresse précise cela permet surtout , dès l'appel vous apparaissez en géolocalisation sur notre système d'alerte, cela permet d'envoyer le bon engin au bon endroit"

La Dordogne est en plus un département très vaste à l'habitat dispersé. Les adresses précises sont d'autant plus importantes qu'une partie de la population ne vit là que quelques jours dans l'année et elle a parfois bien du mal à indiquer aux pompiers où il se trouvent.