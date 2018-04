C'est une nouveauté qui va sans doute vous concerner bientôt.

Le SMD3, le syndicat départemental des déchets de la Dordogne va remplacer progressivement les sacs jaunes en plastique transparent. Ceux utilisés pour le tri des déchets propres et secs. Ceux dans lesquels vous mettez des canettes, des papiers, des briques alimentaires ou des pots de yaourts.

A la place, vous aurez soit une poubelle avec un couvercle jaune dans votre jardin si le ramassage continue à se faire à votre porte.

Soit des sacs cabas, comme ceux que vous pouvez acheter chez Auchan ou Leclerc et qui seront distribués par les mairies.

Il faudra y verser, en vrac, vos déchets. Et aller reverser tout cela dans une poubelle enterrée ou dans un bac roulant collectif. Le but est de réduire les déchets liés aux sacs plastique. Mais aussi de faire des économies explique Sylvain Marty, directeur du SMD3 :

"Ces sacs nous posent plus d'inconvénients que d'avantages, car ils perturbent énormément les chaînes de tri, ils nécessitent plus de gestes pour les extraire et les recycler, donc on expérimente la collecte en vrai pour économiser sur les sacs et simplifier le fonctionnement de la chaîne de tri" dit Sylvain Marty