Ribérac, France

Depuis lundi 19 février, Anthony Lavergne ne s'alimente plus. Depuis lundi 19 février, il passe ses journées assis sur sa chaise, devant l'EHPAD de Ribérac, le poing serré. Mais son combat est bientôt fini. "J'ai bon espoir, la directrice départementale de l'ARS (Agence Régionale de Santé) est venue me voir" raconte le cuisiner de l'EHPAD de Ribérac. "L'ARS va co-signer une lettre pour alerter sur la situation dans l'EHPAD, envoyée au ministère de la santé". Les revendications nationales d'Anthony Lavergne y seront détaillées. Le cuisine de l'EHPAD de Ribérac a entamé une grève de la faim lundi 19 février pour alerter sur les conditions de travail dans les établissements de santé. "Je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour les familles, pour les collègues" continue Anthony Lavergne "Je fais tout au mental". Chaque jour, il reçoit le soutien des familles, des collègues, des amis. "Je ne passe pas une journée tout seul".

Une lettre envoyée à la ministre de la santé

Mais son combat, sa grève de la faim devraient bientôt s'achever. L'ARS Dordogne a donc accepté de co-signer cette lettre, via son président Michel Laforcade. "J'attends de recevoir le double, la copie... Et je m'arrêterai là". Cette lettre devrait finir sur le bureau d'Agnès Buzyn, la ministre de la santé. "Je ne me fais pas d'illusion, elle ne viendra pas me voir mais au moins, j'ai lancé l'alerte" reconnait Anthony Lavergne. Le cuisiner de l'EHPAD de Ribérac dit maintenant être impatient de retrouver sa femme, ses deux enfants. "Je pense à ma famille, à mes amis". Anthony Lavergne a prévu de joindre, au courrier destiné au ministère de la santé, une pétition pour alerter sur les conditions de travail. Elle devrait recueillir près de 500 signatures.