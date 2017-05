Dordogne: bientôt une nouvelle piscine couverte à Saint Laurent sur Manoire

Le conseil communautaire du Grand Périgueux en Dordogne doit voter ce jeudi la construction d'une nouvelle piscine modulable à Saint Laurent sur Manoire, à Boulazac Isle Manoire. Elle coûtera au total 5 millions d'euros, et permettra un meilleur accès à la natation aux collégiens du secteur

C'est l'un des gros dossiers du conseil communautaire de ce jeudi soir au Grand Périgueux. La construction d'ici l'été 2020 d'une nouvelle piscine couverte à Saint Laurent sur Manoire, qui appartient désormais à la commune de Boulazac Isle Manoire. Pour l'instant, la bassin de St Laurent, découvert, n'est donc utilisable que l'été. Et il n'est plus aux normes.

La nouvelle piscine devrait être construite tout près du rond point de Niversac. Et elle sera donc modulable : couverte l'hiver, ouverte l'été.

Un bassin de 25 mètres par 10 qui sera très attendu dans l'agglo et même en Dordogne. Et cela parce que notre département ne compte pour l'instant que 5 piscines couvertes. Bientôt 6 avec le futur équipement de Sarlat et 7 d'ici trois ans avec le projet de bassin modulable de Saint Laurent sur Manoire. Ces piscines sont donc importantes pour l'apprentissage de la nage. Car la loi indique que les enfants doivent connaître les bases de la natation à la sortie du collège.

Un projet attendu aussi par les professeurs de sport du département. Mais l'emplacement pose question estime Teddy Guitton, professeur à Jay de Beaufort, et patron du syndicat FSU en Périgord:

"C'est une bonne nouvelle, pour l'accès à la natation, mais ce qui est embêtant, c'est qu'elle soit aussi loin des collèges et lycées de Dordogne" estime le professeur

Il précise: "si on prend 30 minutes de transport et 10 minutes de changement, il ne nous reste même pas 45 minutes dans l'eau sur deux heures de cours" estime-t-il. "La politique sportive offensive, c'est bien, mais il faut réfléchir à la position dans l'espace des infrastructures".

Le coût de la piscine lui sera de 5 millions d'euros. Deux millions et demi financés par le Grand Périgueux, un million et demi par le département et 500 mille par la région et le fonds national pour le développement du sport.

Le concours d'architecte pour la future piscine sera lancé ce jeudi soir. Les lauréats seront connus en fin d'année. Les travaux commenceront fin 2018. La piscine choisie devrait ressembler à ce qui a été fait à Melle, dans les Deux-Sèvres. Une autre visite de terrain d'élus périgourdins devrait avoir lieu bientôt tout près de Clermont Ferrand où une autre piscine modulable a été construite.