Dordogne : c'est parti pour le recensement à Périgueux et Bergerac

L'INSEE a lancé la semaine dernière son recensement annuel dans les villes de plus de 10.000 habitants. Cela concerne en Dordogne Périgueux et Bergerac. A Périgueux, 8% des logements vont être recensés par tirage au sort, soit environ 1650 habitations

Bernard Vialard l'un des six agents recenseurs de la commune de Périgueux

Périgueux, France

C'est parti pour le recensement de la population 2019 ! Depuis jeudi dernier et jusqu'au 23 février, des agents recenseurs vont recenser la population dans les villes de plus de 10 mille habitants comme Périgueux ou Bergerac.

Cela concerne six agents et environ 1650 logements à Périgueux, soit 8% des adresses de la ville. Sept agents recenseurs et 1318 logements à Bergerac.

L'INSEE réalise avec l'aide des communes depuis 2002, ce type de recensement par tirage au sort tous les ans dans les grandes villes.

Les données récoltées permettront par exemple aux communes de connaître les équipements à construire ou à adapter en fonction de la population. Elles permettent aussi d'affiner la dotation globale de fonctionnement attribuée par l'Etat.

Questionnaire papier ou internet

Sur le terrain, les agents, comme Bernard Vialard, 15 ans d'expérience, vont sonner aux portes des habitants. Chaque agent a environ 250 à 300 logements à recenser. Tous possèdent une carte qu'ils doivent vous présenter en arrivant.

Ils ont déposé quelques jours avant leur passage un avis de passage imminent dans votre boîte aux lettres. Ensuite, le recensement est normalement obligatoire.

Vous aurez le choix entre remplir le questionnaire seul sur internet et l'envoyer ainsi. Soit, le remplir en version papier pour ceux qui maîtrisent mal l'outil numérique.

La plupart du temps, les agents recenseurs sont bien accueillis, explique Bernard Vialard.

"Il y a des gens qui sont plus ou moins réticents, mais avec un peu de pédagogie, et l'habitude, on arrive toujours à avoir les renseignements" dit l'agent recenseur.

Sa seule crainte cette année : le climat social avec le mouvement des gilets jaunes et la légère crainte d'être assimilé à l'Etat. Mais jusque là tout s'est bien passé.